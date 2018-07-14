"حتى لو أنفقت كل ما تملك"... الحوثي: دول الخليج لن تستطيع فعل ذلك في اليمن

اتهم قيادي بارز في جماعة أنصار الله "الحوثيين" دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بالعمل على إفشال جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بدلاً من القبول بمبادرته بشأن ميناء الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة مساء اليوم: "المبعوث الدولي تعمل دول العدوان على أفشاله وخلط الأوراق عليه وبدلا من القبول بمبادرته تذهب نحو أوراق أخرى".

مؤكداً أن "دول العدوان لا تستطيع فرض أي حل لا يمثل مخرجاً للشعب اليمني من عدوانهم وحصارهم له، حتى لو أنفقت دول الخليج كل ما تملك حتى تصل للبشتات التي تلبسها"، على حد تعبيره.

المبعوث الدولي تعمل دول العدوان على افشاله وخلط الاوراق عليه وبدلا من القبول بمبادرته تذهب نحو اوراق اخرى

اي حل لايمثل مخرج للشعب اليمني من عدوانهم وحصارهم له لن يستطيع دول العدوان فرضه على الشعب اليمني حتى لو أنفقت دول الخليج كل ما تملك حتى تصل للبشتات التي تلبسها

واقطع خبر — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 13, 2018

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.