"حتى لو أنفقت كل ما تملك"... الحوثي: دول الخليج لن تستطيع فعل ذلك في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة مساء اليوم: "المبعوث الدولي تعمل دول العدوان على أفشاله وخلط الأوراق عليه وبدلا من القبول بمبادرته تذهب نحو أوراق أخرى".
مؤكداً أن "دول العدوان لا تستطيع فرض أي حل لا يمثل مخرجاً للشعب اليمني من عدوانهم وحصارهم له، حتى لو أنفقت دول الخليج كل ما تملك حتى تصل للبشتات التي تلبسها"، على حد تعبيره.
المبعوث الدولي تعمل دول العدوان على افشاله وخلط الاوراق عليه وبدلا من القبول بمبادرته تذهب نحو اوراق اخرى— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 13, 2018
اي حل لايمثل مخرج للشعب اليمني من عدوانهم وحصارهم له لن يستطيع دول العدوان فرضه على الشعب اليمني حتى لو أنفقت دول الخليج كل ما تملك حتى تصل للبشتات التي تلبسها
واقطع خبر
وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)