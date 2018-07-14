الصين: الأزمة السورية لا تحل إلا بالوسائل السياسية

أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين اللجنة المركزية للشؤون الخارجية ، يانغ جيه تشي اليوم السبت ، ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية هو التوصل إلى تسوية سياسية، مشددا على ان الشعب السوري وحده له الحق باتخاذ القرار بشأن مستقبل بلاده.

بكين — سبوتنيك . وقال يانغ جيه تشي ، متحدثا في حفل افتتاح منتدى السلام العالمي السابع ، الذي يعقد سنويا في بكين: ان " رؤية الصين للأزمة السورية هي ضرورة الالتزام واحترام السلامة الإقليمية، استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية" ، مشيرا الى ان " التسوية السياسية السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ".

وشدد يانغ جيه تشي، على أن الشعب السوري وحده له الحق أن يقرر مستقبله ومستقبل دولته.

وتعاني سوريا منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة [المحظوران في روسيا]، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص الى محافظة إدلب شمال سوريا.