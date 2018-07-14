عودة الرحلات الجوية في مطار النجف بعد انسحاب المتظاهرين

استؤنفت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 13 يوليو/تموز، الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف بعد انسحاب متظاهرين.

وأشارت قناة "العراقية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إلى أن الرحلات عادت بصورة كبيرة من وإلى مدينة "النجف".

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وكان مئات العراقيين قد اقتحموا في وقت سابق اليوم المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.

وأفاد موقع "السومرية نيوز"، أن الحركة الاحتجاجية تواصلت اليوم وتزامنت مع قطع الطرق وإغلاق المنشآت الحيوية، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات والبطالة.