عقب رفع درجة التأهب الأمني داخل البلاد... رسالة من رئاسة أركان الجيش الكويتي

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار.

وقالت رئاسة الأركان في بيان نشرته صحيفة "القبس" الكويتية: "الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، والأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار، وما ايقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الأجهزة الأمنيه ماهو إلا إجراءات احترازية".

© Sputnik . Nazek Mohamed طوارئ في الكويت وقوات الداخلية والحرس الوطني تتحرك نحو الحدود

رفعت وزارة الداخلية الكويتية درجة التأهب كما اتخذ الحرس الوطني الإجراءات ذاتها، بسبب ما يجري عند الحدود الشمالية للبلاد.

وشددت سفارة الكويت لدى بغداد، اليوم السبت، على سلامة الرعاية الكويتيين في المدن العراقية التي تشهد مظاهرات شعبية، داعية إياهم في الوقت نفسه إلى تجنب أماكن التجمهر والطرق البرية.

وكان محتجون قد نزلوا إلى شوارع مدينة البصرة ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع القريب من المدينة، فيما اقتحم آخرون مطار محافظة النجف احتجاجا على تردي الخدمات.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة المختصة بحرية وبرية تتابع ما يحدث في العراق بالتعاون والتنسيق مع السلطات العراقية".

وأوضح المصدر أن الأوضاع في الحدود بين البلدين مستقرة للغاية ولكن لمزيد من الحيطة وجه وكيل وزارة الداخلية بتحريك نحو 400 ضابط وضابط صف إلى العبدلي، كما اتخذ الحرس الوطني إجراءات تأهب للأسباب عينها.

و‏أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلاتها المتوجهة الى مدينة النجف (KU521) وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 14/7/2018 وحتى إشعار آخر، بسبب الظروف الأمنية الحالية في مطار النجف.

من جانبها، قالت الخارجية الكويتية في بيان نشرته على وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الحدود الشمالية يسودها الأمن والهدوء، وليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الأوضاع الأمنية في العراق.

الخارجية: الحدود الشمالية يسودها الأمن والهدوء وليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الأوضاع الأمنية في العراق — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 14, 2018

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وشددت الخارجية على أن الكويت تتابع عن كثب الأوضاع الأمنية هناك وتطوراتها.

وأكدت الخارجية الكويتية ثقتها بقدرة الأشقاء في العراق على معالجة الأحداث الجارية هناك، بما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه.

(الخارجية) الكويتية: الحدود الشمالية يسودها الأمن والهدوء وليس هناك ما يدعو للقلق https://t.co/NvlfyxitwD pic.twitter.com/zQ8Ss0YsT6 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 14, 2018

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وأعرب عن تمنياته بعودة الأوضاع إلى طبيعتها، ليتمكن العراقيون من تجاوز هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لما يواجهونه من تحديات.