بعد قرار الفيفا النهائي... أمير قطر يتسلم استضافة مونديال 2022 رسميا

يتسلم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 رسميا، غدا الأحد، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ويعقد أمير قطر والرئيس الروسي اجتماعا في قصر الكرملين لبحث سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

كما سيحضر سموه المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 التي ستجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي بموسكو.

© REUTERS / RICARDO ROJAS لأول مرة... الفيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن مونديال قطر

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قال أمس الجمعة، إن الاتحاد ما زال يدرس مقترح زيادة عدد الفرق في كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022، إلى 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي في ملعب لوجنيكي، قبل يومين من المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا، إن الاتحاد سيواصل مناقشة الموضوع مع قطر "بهدوء" ثم يقرر بعدها، خصوصا أن الأمر يمثل إشكالية لأن قطر دولة صغيرة، وقد أعرب المنظمون القطريون عن قلقهم من تنظيم بطولة أكبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأشار إلى أن المونديال القطري سيقام في الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من الموعد المعتاد للبطولة في الصيف نظرا للظروف المناخية في الدولة الخليجية.

وشدد رئيس الاتحاد الدولي على أن "البطولات الوطنية التي تقام بين أواخر فصل الصيف، وأواخر الربيع أبلغت بهذا القرار، وهو قرار جيد لأنه لا يمكن لعب كرة القدم في قطر في يونيو أو يوليو".

ومن المقرر أن يكون مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32. إلا أن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" تقدم في الأشهر الماضية باقتراح لزيادة عدد المنتخبات بدءا من قطر 2022، بدلا من الانتظار حتى 2026.