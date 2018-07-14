ألمانيا: نعلم تفاصيل وأسباب "المؤامرة" على قطر والهدف منها

أشادت، وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، بانخراط قطر التام في جهود التحالف الدولي لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

وقالت دير لاين، في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، على هامش مشاركتها في اجتماعات الناتو، إن قطر تعرضت لمؤامرة من بعض جيرانها بهدف النيل من أمنها وأمن مواطنيها.

وأضافت أن قطر عضو مهم مشارك في حلف الناتو ، وتعرضت لأزمة نعلم تفاصيلها وأسبابها والهدف منها، كما يعلمها أغلب القادة المشاركين في قمة الناتو الحالية بصفتهم وسطاء متداخلين في الأزمة.

وأكدت الوزير الألمانية، أن دولة قطر تمتلك قدرات عسكرية متميزة وخبرات متنوعة بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع الطبيعة الجغرافية الصعبة في أفغانستان والحدود العراقية، وأضافت، أن بلادها تدرك حجم وأبعاد التهديدات التي باتت تحاصر منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن برلين تعمل مع حلفائها لحفظ هذه المنطقة "المهمة من العالم"، وإعادة الأمن والأمان لها.

وكان وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قال إن قطر حليف سياسي وعسكري مهم، وطرف وازن في معادلة القوى الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب ومواجهة التوترات في العالم.