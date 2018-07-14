التحالف يكشف تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف نجران

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، إن الصاروخ تم إسقاطه في تمام الساعة 12.52 دقيقة ظهرا، بناء على رصد من قوات الدفاع الجوي للتحالف.
وتابع "الصاروخ الباليستي كان متوجها ناحية نجران، وكان يستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه وتدميره".
وأشار إلى أن عملية اعتراض الصاروخ الباليستي لم تسفر عن إصابات أو خسائر.
وقال المالكي:
هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارات الأممية، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.
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