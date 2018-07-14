التحالف يكشف تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف نجران

كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم السبت 14 يوليو/تموز، تفاصيل عملية إسقاط الصاروخ الباليستي، الذي كان يستهدف نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، إن الصاروخ تم إسقاطه في تمام الساعة 12.52 دقيقة ظهرا، بناء على رصد من قوات الدفاع الجوي للتحالف.

© REUTERS / HANDOUT الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا استهدف نجران

وأوضح المالكي أن قوات الدفاع الجوي، رصدت عملية إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل "أنصار الله" ، حيث كان منطلقا من مدينة صعدة اليمنية تجاه الأراضي السعودية.

وتابع "الصاروخ الباليستي كان متوجها ناحية نجران، وكان يستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه وتدميره".

وأشار إلى أن عملية اعتراض الصاروخ الباليستي لم تسفر عن إصابات أو خسائر.

وقال المالكي:

هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارات الأممية، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.