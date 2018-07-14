"أنصار الله" تعلن قصف معسكر الحرس الوطني السعودي بصاروخ باليستي

أعلنت القوة الصاروخية التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، استهداف معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية قصفت معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى".

© AP Photo / Amr Nabil التحالف يكشف تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف نجران

وأضافت القناة، نقلا عن مصدر في القوة الصاروخية، أن "الصاروخ أصاب هدفه وسمع دوي انفجار وسط معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، تفاصيل عملية إسقاط الصاروخ الباليستي، الذي كان يستهدف نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، إن الصاروخ تم إسقاطه في تمام الساعة 12.52 دقيقة ظهرا، بناء على رصد من قوات الدفاع الجوي للتحالف.

وأوضح المالكي أن قوات الدفاع الجوي، رصدت عملية إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل "أنصار الله"، حيث كان منطلقا من مدينة صعدة اليمنية تجاه الأراضي السعودية. وتابع "الصاروخ الباليستي كان متوجها ناحية نجران، وكان يستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه وتدميره".

كما أعلت الدفاعات الجوية السعودية، في وقت سابق، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق سماء نجران.