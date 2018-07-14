قوات الأمن العراقية في حالة تأهب إثر احتجاجات في الجنوب

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ليل أمس الجمعة توجيه عسكري لمحاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.
واقتحم مئات المحتجين المطار أمس وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في مدينة النجف التي تضم مزارات شيعية.
وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون "النقص الحاد في الخدمات العامة" مثل الكهرباء وسط درجات حرارة خانقة.
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