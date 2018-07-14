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15:53 14 يوليو/ تموز 2018
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    محمد بن زايد

    بعد لقائه الملك سلمان... زعيم أفريقي يلتقي محمد بن زايد

    © AP Photo / Andrew Harnik
    العالم العربي
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    عقد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، لقاءا مع زعيم دولة أفريقية، غداة لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.

    ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد "بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

    وأكد ابن زايد، حرص دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وطموحات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

    بدوره، أكد رئيس جنوب أفريقيا حرصه الشخصي على تعزيز علاقات بلاده بالإمارات، وسعيه إلى الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، معربا عن ثقته بأن زيارته تشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين والشعبين الصديقين ومحطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بينهما.

    وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت إلى "عقد الملك سلمان في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا".

    وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الملك سلمان أهدى رئيس جنوب أفريقيا قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً له.

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