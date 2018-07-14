كاظم الساهر يوجه رسالة للسعوديين ويهديهم مفاجأة (فيديو)

وقال الساهر أثناء وجوده على خشبة مسرح الحفل، الذي أحياه ضمن فاعليات مهرجان "سوق عكاظ"، إنه "لم يجد غير المحبة والود من السعودية، منذ نزوله في المطار".
وشكر كاظم الساهر السعوديين، على حسن الضيافة والكرم، راجيا "من الله أن يحفظ السعوديين ووطنهم وأن ينعم عليهم بالسلام والأمان".
كما عبر الفنان العراقي في ختام وصلته الفنية، عن "سعادته بوجوده بين الجمهور السعودي، الذين هم أهله".
#كاظم_الساهر_في_الطايف— nothing (@chocolait_666) July 13, 2018
هنا الرد من القيصر على كل شخص استنقص من اهل الطائف.. خذوا ي عنصريين 😷 pic.twitter.com/zsbBgE32NH
واعتذر كاظم الساهر لجمهوره في الحفل، لعدم تمكنه من تلبية كل الأغاني، التي طلبوها منه على المسرح.
ولاقى حفل كاظم الساهر الأول في السعودية أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تناول مستخدموها العديد من مقاطع الفيديو منها.
وفاجأ كاظم الساهر الحاضرين في الحفل، بأغنية جديدة تحمل اسم "دلوعتي"، وهي من تلحينه وكلمات كريم العراقي.
ويشار إلى أن حفل كاظم الساهر الأول في المملكة العربية السعودية، قوبل بإقبال كبير لشراء تذاكره، وتحديدا من النساء السعوديات، إذ شكلن طابورا طويلا لشراء تذاكر الحفل إلى جانب حفل ماجد المهندس بالطائف.
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