كاظم الساهر يوجه رسالة للسعوديين ويهديهم مفاجأة (فيديو)

وجه المطرب العراقي، كاظم الساهر، رسالة إلى الشعب السعودي، خلال حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، والذي أقيم مساء أمس الجمعة 13 يوليو/تموز الجاري.

وقال الساهر أثناء وجوده على خشبة مسرح الحفل، الذي أحياه ضمن فاعليات مهرجان "سوق عكاظ"، إنه "لم يجد غير المحبة والود من السعودية، منذ نزوله في المطار".

وشكر كاظم الساهر السعوديين، على حسن الضيافة والكرم، راجيا "من الله أن يحفظ السعوديين ووطنهم وأن ينعم عليهم بالسلام والأمان".

كما عبر الفنان العراقي في ختام وصلته الفنية، عن "سعادته بوجوده بين الجمهور السعودي، الذين هم أهله".

#كاظم_الساهر_في_الطايف

هنا الرد من القيصر على كل شخص استنقص من اهل الطائف.. خذوا ي عنصريين 😷 pic.twitter.com/zsbBgE32NH — nothing (@chocolait_666) July 13, 2018

واعتذر كاظم الساهر لجمهوره في الحفل، لعدم تمكنه من تلبية كل الأغاني، التي طلبوها منه على المسرح.

A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4ndafter__ksa) on Jul 13, 2018 at 3:56pm PDT

ولاقى حفل كاظم الساهر الأول في السعودية أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تناول مستخدموها العديد من مقاطع الفيديو منها.

وفاجأ كاظم الساهر الحاضرين في الحفل، بأغنية جديدة تحمل اسم "دلوعتي"، وهي من تلحينه وكلمات كريم العراقي.

ويشار إلى أن حفل كاظم الساهر الأول في المملكة العربية السعودية، قوبل بإقبال كبير لشراء تذاكره، وتحديدا من النساء السعوديات، إذ شكلن طابورا طويلا لشراء تذاكر الحفل إلى جانب حفل ماجد المهندس بالطائف.