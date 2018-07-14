رسالة ملكية سعودية إلى الرئيس العراقي

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة إلى رئيس دولة عربية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد هنأ "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، بذكرى إعلان الجمهورية في بلاده".

© AP Photo / Saudi Press Agency ملك السعودية يهدي العراق ملعبا لكرة القدم

وأعرب الملك، في برقية، باسمه وشعب وحكومة المملكة عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس العراقي بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية العراق بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.#واس pic.twitter.com/mdlcdvP1LQ — واس (@spagov) July 13, 2018

وشهدت العراق خلال الساعات الماضية مظاهرات، احتجاجا على سوء الخدمات في البلاد، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان، في وقت أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة، كما اقتحم مئات المحتجين مطار النجف أمس وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في المدينة.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، أن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى اليوم السبت، مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب.

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ليل أمس الجمعة توجيه عسكري لمحاولة السيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.