إيران تكشف موعد إرسال حجاجها إلى السعودية هذا العام

أعلن مساعد شؤون المطار بشركة مدينة مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، علي رستمي، عن بدء عملية إيفاد الحجاج الإيرانيين بتاريخ 18 يوليو/ تموز الجاري.

© AFP 2018 / Bandar Aldandani نقيب الأئمة التونسيين: هدفنا من تعطيل الحج وطني وليس سياسي

وفي حديث لوكالة " أنباء فارس "، قال رستمي إن عملية الإيفاد ستنفذ عبر مطار الإمام الخميني في إطار 98 رحلة ذهاب عبر شركتي الخطوط السعودية و"إيران اير"، وستشمل 25 ألفا و250 شخصا، وتستمر حتى 15 أغسطس/ آب المقبل.

موضحا أن هذا العدد يشكل نحو ثلث إجمالي الحجاج الإيرانيين.

وأضاف: ويشير جدول رحلات الإياب إلى أنها ستبدأ من 25 أغسطس/ آب لغاية 15 سبتمبر/ أيلول 2018.