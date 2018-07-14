الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لجماعة "أنصار الله" جنوب غربي صعدة

أحبطت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مدعومة بتحالف عسكري عربي، اليوم السبت 14 يوليو/تموز، محاولة جماعة "أنصار الله"، استعادة مواقع جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة —سبوتنيك. وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك"، أن "مليشيا الحوثي نفذت اليوم، محاولة تسلل في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، بهدف استعادة مواقع خسرتها مؤخرا".

وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة "المليشيا" وأوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم خلال معارك استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وشارك طيران التحالف بقصف تعزيزاتهم وتجمعاتهم"، لافتا إلى "استعادة الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة خلال إحباط محاولة تقدم المليشيا".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده المملكة العربية السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمالي اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير/كانون الثاني 2015.

وأدى النزاع، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، علاوة على أن قرابة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.