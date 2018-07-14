قوات الرئيس هادي تسيطر على مواقع غرب الجوف

وذكر الجيش اليمني عبر موقع "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش نفذت اليوم، عملية عسكرية واسعة في مديرية برط العنان، تمكنت خلالها بعد معارك من السيطرة على ميسرة جبال الربعة والجبال المطلة عليها".
وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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