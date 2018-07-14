قوات الرئيس هادي تسيطر على مواقع غرب الجوف

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، اليوم السبت، مواقع عدة في غرب محافظة الجوف الحدودية مع السعودية من قبضة جماعة "أنصار الله"، فيما لا يزال القتال متواصلاً.

وذكر الجيش اليمني عبر موقع "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش نفذت اليوم، عملية عسكرية واسعة في مديرية برط العنان، تمكنت خلالها بعد معارك من السيطرة على ميسرة جبال الربعة والجبال المطلة عليها".

© Sputnik . Aleksandr Vilf طائرة من دون طيار تقصف سيارة للقاعدة في محافظة الجوف اليمنية

وأشار الى أن "المواجهات لاتزال مستمرة بين الجيش والمليشيا الحوثية في ميمنة جبال الربعة، ومنطقة القذاميل"، مؤكداً "سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية خلال المعارك، علاوة على تدمير آليات قتالية".

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.