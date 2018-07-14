الملك سلمان يتعهد لدولة أفريقية بضخ 10 مليارات دولار

ويهدف رامافوسا إلى تأمين استثمار أجنبي يصل إلى 100 مليار دولار، بهدف تعزيز اقتصاد بلاده الذي يعاني مؤخرا.
ووفقا لصحيفة "ذا ساوث أفريكان"، يمكن لرئيس جنوب أفريقيا الشعور بالتفاؤل تجاه تحقيق خطته، عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
وتستورد جنوب أفريقيا نحو نصف صادراتها النفطية من السعودية، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في 2017، نحو 4.5 مليار دولار.
وشهد عهد الرئيس السابق زوما، تراجعا في الاستثمار الأجنبي بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.
وقام زوما بإعادة تشكيل الحكومة مرات عديدة، ما تسبب في تراجع أسعار الصرف، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفساد.
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