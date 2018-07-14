حزبي جزائري: بوتفليقة لا يحتاج إلى حملة انتخابية (فيديو)

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة "لا يحتاج إلى حملة انتخابية".

وأضاف ولد عباس أن بوتفليقة إنجازاته تتحدث بنفسها عنه، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.

وأوضح ولد عباس أن بوتفليقة "في حال قرر الترشح ليس بحاجة لحملة انتخابیة، فإنجازاته تتحدث بنفسھا، ويأمل أن يواصل مھمته الرئاسیة بعد 2019، داعيا الرئیس بالاستمرارية".

ولد عباس: "أقولها بكل صراحة.. وأتحمل مسؤولية ما أقول.. كل الشعب الجزائري يريد أن يواصل الرئيس بوتفليقة مهمته" pic.twitter.com/XhjHKiUGHo — El Bilad (@El_Bilade) July 14, 2018

وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019.

وقال أويحيى في خطاب أمام المجلس الوطني للحزب: "إنني سعيد إذ أسجل اليوم أن مجلسنا الوطني يعتزم دعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر".

دعوات رئيس الحكومة تأتي قبل أقل من عام من الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان 2019، حيث طالب بوتفليقة (81 سنة) بالترشح للولاية الخامسة على التوالي حيث يحكم البلاد منذ 1999، ويعاني من آثار جلطة دماغية تعرض لها في 2013.