بعد خطوة مماثلة من الملك سلمان... الإمارات تتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في دولة أفريقية

قالت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم السبت إن دولة الإمارات تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في اقتصاد البلاد، بما في ذلك قطاعي السياحة والتعدين.

وفي خطوة مماثلة، تعهدت السعودية بمبلغ مماثل مع التركيز على قطاع الطاقة خلال زيارة إلى الشرق الأوسط قام بها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي وضع هدفا طموحا لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المعتل، بحسب "رويترز".

وقالت الرئاسة في بيان بعد أن زار رامافوسا دولة الإمارات أمس الجمعة "دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن خطط لاستثمار عشرة مليارات دولار في قطاعات أساسية في اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرهما لدعم التنمية المستدامة للبلاد".

وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، قد نجح في الحصول على الدعم من المملكة العربية السعودية، تنفيذا لخطته التي تعتمد على جذب مستثمرين متعددي الجنسيات.

ووفقا لصحيفة "ذا ساوث أفريكان"، يمكن لرئيس جنوب أفريقيا الشعور بالتفاؤل تجاه تحقيق خطته، عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

ويهدف رامافوسا إلى تأمين استثمار أجنبي يصل إلى 100 مليار دولار، بهدف تعزيز اقتصاد بلاده الذي يعاني مؤخرا.

وتستورد جنوب أفريقيا نحو نصف صادراتها النفطية من السعودية، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في 2017، نحو 4.5 مليار دولار.

وشهد عهد الرئيس السابق زوما، تراجعا في الاستثمار الأجنبي بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.

وقام زوما بإعادة تشكيل الحكومة مرات عديدة، ما تسبب في تراجع أسعار الصرف، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفساد.