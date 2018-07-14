محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقضي بإعدام 4 متهمين بالتخابر مع السعودية

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في صنعاء وسط اليمن، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بإعدام أربعة متهمين بالتخابر مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

© REUTERS / NAIF RAHMA الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لجماعة "أنصار الله" جنوب غربي صعدة

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أدانت المحكمة، خلال جلسة عقدتها اليوم، المتهمين محمد يحيى محمد حجر، وعبد الرحمن ربشان حسن العامري، وصالح عباس صالح سليمان، وأحمد ضيف الله أحمد الحمزي، بالتخابر مع المملكة العربية السعودية وإفشاء معلومات عن مواقع مسلحي أنصار الله والقوات الموالية لهم ومخازن الأسلحة في محافظات صعدة، وحجة، ومحافظة صنعاء ، وأمانة العاصمة، وإرسالها عبر وسائل التواصل والاتصال لاستهدافها وتم قصفها بغارات جوية.

ووفقا لوكالة "سبأ"، اعترف المدانان الأول والرابع خلال الجلسة بالتهم المنسوبة إليهما، بعد مواجهة المتهمين بالأدلة، في حين قام المحكوم عليهم بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم وفقا لأحكام القانون اليمني.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وتعلن الجماعة، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.