فرض حظر التجوال في النجف

فرضت حالة حظر التجوال في محافظة النجف العراقية، مساء اليوم السبت 14 يوليو/ تموز، بعد الاحتجاجات التى شهدتها المحافظة، حسب السومرية نيوز.

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ليل أمس الجمعة توجيه عسكري لمحاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.

واقتحم مئات المحتجين المطار أمس وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في مدينة النجف التي تضم عدد من المزارات.

وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون "النقص الحاد في الخدمات العامة" مثل الكهرباء وسط درجات حرارة خانقة.

ووصل المحتجون أمس الجمعة إلى مطار النجف واقتحموه، وأكد نائب مدير مطار النجف جواد الكرعاوي وقوع خسائر مادية كبيرة بمحتويات مطار النجف، بعد اقتحامه من قبل محتجين، محملا المسؤولية لجهات سياسية وقيادة الشرطة بالمحافظة والمحافظ.