"حماس": لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف

قالت حركة حماس اليوم السبت 14 يوليو/تموز إنه "لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف".

وقرر الجيش الإسرائيلي الاستمرار في العملية العسكرية في قطاع غزة وتوجيه ضربة قوية لحركة حماس.

ونقل عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم على لسان نتنياهو، إجراء رئيس الوزراء مشاورات مع وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة الأجهزة الأمنية، وقرروا شن عملية قوية ضد الإرهاب الحمساوي.

وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم حرجة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن الحركة توافق على التهدئة مع إسرائيل بدءا من الثامنة مساء اليوم استجابة لوساطة مصرية.