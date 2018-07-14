اليمن... "الحوثيون" يستعيدون 4 قرى ومواقع في الظاهر جنوب غربي صعدة

استعادت جماعة "أنصار الله" سيطرتها على مناطق في محافظة صعدة اليمنية على الحدود مع السعودية، وذلك إثر معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلي أنصار الله سيطروا على 4 قرى باتجاه قرية المنزالة في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، وذلك إثر هجوم على قوات الرئيس هادي أوقع قتلى وجرحى من الطرفين وأعطب 4 آليات عسكرية".

وأضاف المصدر أن "هجوما آخر شنته "أنصار الله" على مواقع لقوات الرئيس هادي قرب منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر، والتي تطل على جبل الدود الواقع شرق جبل الدخان في جيزان ".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إحباط محاولة تسلل لمسلحي أنصار الله باتجاه مواقع تسيطر عليها القوات الحكومية في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وتكبيدهم قتلى وجرحى".

وتقود السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".