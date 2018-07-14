مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

وقال المسؤول المطلع على المحادثات لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الجهود المصرية والدولية نجحت في إنهاء موجة التصعيد الراهنة، بحسب رويترز.
وكان المتحدث باسم حرجة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، قال إن الحركة توافق على التهدئة مع إسرائيل بدءا من الثامنة مساء اليوم استجابة لوساطة مصرية.
وتأتى التهدئة في ظل تبادل إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل وشن غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، لترد الحركة بإطلاق العشرات من القذائف والراجمات من القطاع، ونجحت "القبة الحديدية" في إسقاط ست منها فقط.
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