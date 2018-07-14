مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم السبت 14 يوليو/تموز، التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود.

وقال المسؤول المطلع على المحادثات لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الجهود المصرية والدولية نجحت في إنهاء موجة التصعيد الراهنة، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / ROMEO GACAD الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق.

وكان المتحدث باسم حرجة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، قال إن الحركة توافق على التهدئة مع إسرائيل بدءا من الثامنة مساء اليوم استجابة لوساطة مصرية.

وتأتى التهدئة في ظل تبادل إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل وشن غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، لترد الحركة بإطلاق العشرات من القذائف والراجمات من القطاع، ونجحت "القبة الحديدية" في إسقاط ست منها فقط.