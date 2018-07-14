القوات الحكومية تقطع إمدادات "أنصار الله" بين صعدة وحجة وتحاصر مدينة حرض

أعلن الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي، اليوم، السيطرة على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن، اثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري "أن القوات تمكنت بمساندة من التحالف العربي من السيطرة على جبال الفج والشبكة والكسارة شرق مدينة حرض الواقعة شمال محافظة حجة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH اليمن... "الحوثيون" يستعيدون 4 قرى ومواقع في الظاهر جنوب غربي صعدة

وأكد العميد الحجوري "تكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك".

مشيراً إلى أن "أهمية المناطق المحررة تكمن في أنها تمثل شريانا مهما للمليشيا الانقلابية يمتد بين حجة وصعدة، وأن الجيش بسيطرته عليها يكون قد وضع مدينة حرض تحت الحصار، وإعلان تحريرها يعد مسألة وقت".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" استعادت سيطرتها على مناطق في محافظة صعدة اليمنية على الحدود مع السعودية، إثر معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلي أنصار الله سيطروا على 4 قرى باتجاه قرية المنزالة في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، وذلك إثر هجوم على قوات الرئيس هادي أوقع قتلى وجرحى من الطرفين وأعطب 4 آليات عسكرية".