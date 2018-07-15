الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين سقطتا، اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، في بلدات غلاف غزة، مشيرا إلى أن مصدر إطلاقهما في قطاع غزة، وأنه رد على عليها باستهداف منصات الإطلاق.

رام الله — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وجيش الدفاع استهدف منصة قذائف الهاون التي أطلقت منها القذيفتين".

© REUTERS / AMIR COHEN "حماس": لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات قطاع غزة جراء إطلاق قذائف من داخل غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

ونقل عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس السبت، على لسان بنيامين نتنياهو، إجراء رئيس الوزراء مشاورات مع وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة الأجهزة الأمنية، وقرروا شن عملية قوية ضد ماو صفه بـ"الإرهاب الحمساوي".

وقالت حركة "حماس"، إنه لا تراجع عن معادلة "القصف بالقصف"، بينما قرر الجيش الإسرائيلي الاستمرار في العملية العسكرية في قطاع غزة وتوجيه ضربة قوية لحركة حماس.

وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم حرجة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن الحركة توافق على التهدئة مع إسرائيل بدءا من الثامنة مساء اليوم استجابة لوساطة مصرية.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه: "الجهود المصرية والدولية نجحت في إنهاء موجة التصعيد الراهنة.