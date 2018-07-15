مسؤولون: مقتل شخصين وإصابة آخر في انفجار بمبنى في غزة

ذكرت الشرطة في غزة إنها تحقق في السبب وراء انفجار أودى بحياة رجل وابنه في القطاع اليوم الأحد.
وقع الانفجار بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وقف لإطلاق النار أنهى تفجرا في القتال بين إسرائيل ونشطاء غزة، لكن الشرطة لم تشر إلى مسؤولية إسرائيل عن الحادث.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي "وقوع انفجار في منزل غرب مدينة غزة، صباح اليوم الأحد، أدى لاستشهاد المواطن أحمد منصور حسان (35 عاماً)، ونجله الطفل لؤي أحمد حسان (13 عاماً)".
وأضاف "الشرطة تفتح تحقيقاً لمعرفة أسباب الانفجار".
ونفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على حركة حماس المهيمنة على غزة أمس السبت وأطلق مسلحون أكثر من 100 صاروخ عبر الحدود. وجرى الإبلاغ عن مقتل فتيين فلسطينيين فحسب في أعمال العنف تلك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)