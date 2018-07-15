"التحالف" يوصل مساعدات إنسانية عبر الجو لمحافظة الحديدة

أعلنت قوات "التحالف" بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إنزال لعدة أطنان من المواد الإغاثية في مديرية "التحيتا" بمحافظة الحديدة، غربي اليمن؛ مشيرة إلى استخدام تقنية "تحديد المواقع" لإسقاط 13 طناً من المساعدات لأهالي المنطقة.

© AP Photo / Hani Mohammed تقدم للقوات الحكومية اليمنية قرب الحديدة ومقتل 10 من "أنصار الله"

القاهرة – سبوتنيك . ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية أساسية، كالدقيق وحليب الأطفال والمياه المعدنية.

وتشهد محافظة الحديدة اليمنية معارك ضارية بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من "التحالف"، وقوات حركة أنصار الله (الحوثيين) المسيطرة على الحديدة ومينائها الاستراتيجي، الذي تدخل عبره معظم المواد الإغاثية إلى شمال اليمن.

وتنفذ القوات الجوية السعودية والإماراتية، وشريكاتهما في "التحالف العربي"، منذ آذار/مارس 2015، ضربات على المواقع والمؤسسات التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى في شمال اليمن.

وبحسب بينات الأمم المتحدة، أسفرت الضربات الجوية، التي ينفذها "التحالف" في اليمن، وكذلك القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين قوات الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية، عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين.

كما أدى النزاع الدموي في اليمن، منذ 22 آذار/مارس 2015 وحتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.