الدفاع الروسية: روسيا ترصد 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت خمسة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ثلاث حالات إطلاق نار، في محافظة حلب، وحالتين في اللاذقية، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

© REUTERS / ALI HASHISHO روسيا ترصد 3 خروقات جديدة لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلة للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى منطقة بصري الشام بمحافظة درعا، حيث تلقى السكان 100 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي4.3 طن.

وأشار البيان إلى أن مجموع المساعدات الإنسانية التي قام مركز المصالحة الروسي بتوزيعها بلغ 1866 قافلة، بوزن إجمالي 2792.86 طن.

وأضاف البيان، بأن 10 أشخاص تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية.

وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ويظل عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.