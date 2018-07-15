انتهاء التحضيرات لنقل 600 مسلح مع عائلاتهم من أحياء درعا إلى إدلب

وأضاف المصدر أن "المسلحين خرجوا بأسلحتهم الخفيفة مصطحبين معم 3 مخازن".
يذكر أن الجيش السوري سيطر على درعا المدينة بالكامل في 12 تموز/يوليو بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة مع الحكومة السورية برعاية روسية.
وتأتي سيطرة الدولة السورية على مدينة درعا ومساحات واسعة من ريفها نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش السوري في الخامس عشر من حزيران/يونيو الماضي بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عملية مصالحة انضمت إليها معظم البلدات.
وكانت درعا وريفها من أوائل المحافظات التي شهدت تظاهرات شعبية في آذار/مارس 2011 ثم تحولت إلى نزاع مسلح.
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