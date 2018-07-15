الجيش السوري يستعيد مناطق جديدة ويقترب من الجولان

استعاد الجيش السوري، اليوم الأحد، بلدة مسحرة في ريف القنيطرة والتي تبعد حوالي12 كم عن الجولان السوري المحتل.

دمشق — سبوتنيك. وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري دخل بلدة مسحرة بعد فرار المسلحين منها باتجاه بلدة نبع الصخر في ريـف القنيطرة".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin مصدر: الجيش السوري يدخل جميع أحياء مدينة درعا

وأضاف القائد الميداني إلى أن "الجيش بدأ عمليته العسكرية باتجاه مسحرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم/ حيث قام بتمهيد ناري مكثف بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحي جبهة النصرة، والتي أسفرت عن فرار معظمهم ومقتل الباقين".

كما أشار إلى أن "الجيش السوري يتجه الآن إلى استعادة تل مسحرة المشرف على البلدة".

وكانت جبهة النصرة أخلت جميع مواقعها في درعا وريفها واتجهت إلى القنيطرة في الحادي عشر من تموز/ يوليو الحالي.

يذكر أن الجيش السوري سيطر على درعا المدينة بالكامل في 12 تموز/ يوليو بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة مع الحكومة السورية برعاية روسية.

وتأتي سيطرة الدولة السورية على مدينة درعا ومساحات واسعة من ريفها نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش السوري في الخامس عشر من حزيران/ يونيو الماضي بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عملية مصالحة انضمت إليها معظم البلدات.

وكانت درعا وريفها من أوائل المحافظات التي شهدت تظاهرات شعبية في آذار/ مارس 2011 ثم تحولت إلى نزاع مسلح.