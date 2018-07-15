الإمارات: معاقبة 7 شركات صرافة ليس له علاقة بحملة على إيران

وذكر البنك المركزي في بيان أُرسل لرويترز أنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك انتهاكات متعلقة بغسل الأموال ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح، بحسب رويترز.
يذكر أن "سيجال ماندلكر"، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت الخميس الماضي إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو/ أيار. وتابعت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.
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