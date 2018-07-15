الإمارات: معاقبة 7 شركات صرافة ليس له علاقة بحملة على إيران

قال مصرف الإمارات المركزي في بيان اليوم الأحد 15 يوليو/تموز إن قرار معاقبة سبعة مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى إيران.

وذكر البنك المركزي في‭‭ ‬‬بيان‭‭ ‬‬أُرسل لرويترز أنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك انتهاكات متعلقة بغسل الأموال ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح، بحسب رويترز.

© Fotolia / Edelweiss واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران الأقل منذ يناير 2015

وأضاف البنك أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أنها والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني

يذكر أن "سيجال ماندلكر"، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت الخميس الماضي إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو/ أيار. وتابعت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.