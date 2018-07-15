وزارة الصحة: إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون

وأضافت الوزارة في بيان "الإصابات التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم الجلزون ست إصابات بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط"، بحسب رويترز.
من جانبهم، قال سكان من المخيم إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم صباح اليوم واعتقلت عددا من المواطنين قبل أن تنسحب منه.
وأضافوا أن مواجهات وقعت في المخيم بين شبان ألقوا الحجارة تجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، السبت، لترد الحركة بإطلاق 100 قذيفة وراجمة من القطاع، نجحت "القبة الحديدية" في إسقاط 15 منها فقط، وهو ما اعتبر فشل آخر لتلك المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.
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