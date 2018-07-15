وزارة الصحة: إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون

قالت وزارة الصحة اليوم الأحد 15 يوليو/تموز إن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان "الإصابات التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم الجلزون ست إصابات بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط"، بحسب رويترز.

© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ في غزة

ووصفت الوزارة في بيانها جميع الإصابات بأنها مستقرة.

من جانبهم، قال سكان من المخيم إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم صباح اليوم واعتقلت عددا من المواطنين قبل أن تنسحب منه.

وأضافوا أن مواجهات وقعت في المخيم بين شبان ألقوا الحجارة تجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، السبت، لترد الحركة بإطلاق 100 قذيفة وراجمة من القطاع، نجحت "القبة الحديدية" في إسقاط 15 منها فقط، وهو ما اعتبر فشل آخر لتلك المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.