مسيرات تضامنية في شوارع الرباط تضامنا مع معتقلي "حراك الريف" بالمغرب

قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن عدد من الجمعيات الحقوقية وأهالي معتقلي "حراك الريف" ينظمون اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، مسيرة تضامنية بمدينة الرباط المغربية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن مسيرة اليوم تؤكد على التضامن الكامل مع معتقلي "حراك الريف"، وأنها تمثل ضغطا على القضاء المغربي، خاصة أن الأحكام النهائية لم تصدر وأن الأحكام الأولية يمكن أن تخفف أو تغير في محكمة الاستئناف التي لم تحدد جلستها بعد.

© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL 17 منظمة تونسية تطالب الحكومة المغربية بإطلاق معتقلي حراك الريف

وتابعت "العديد من أحزاب اليسار سيشاركون مسيرة اليوم بشوارع الرباط، خاصة أن المسيرة الأولى التي نظمت يوم 8 يوليو/تموز بالدار البيضاء لم تأت بأي نتيجة حتى الآن، وأن العديد الجهات الحقوقية والحقوقية سيواصلون ضغطهم من أجل الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف الأحكام".

وتعود قضية "حراك الريف" إلى أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن ٢٠ عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ"الحراك الريفي"، شمالي المغرب بمنطقة الريف ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين ٣ و١٥ عاما على آخرين.