"فلاي دبي" تعلق رحلاتها إلى النجف بسبب عطل على أرض المطار

أعلنت "فلاي دبي" اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، تعليق كافة رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية، بسبب وجود ما وصفته بـ"التعطل على أرض المطار".

وأوضحت "فلاي دبي"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أن تعليق رحلاتها إلى النجف مستمر، حتى 22 يوليو/تموز.

وقالت متحدثة باسم فلاي دبي، التي تسير رحلة واحدة ذهابا وعودة من دبي إلى النجف، إن الشركة تراقب الوضع.

Twitter/Royal Jordanian الملكية الأردنية للطيران تعلق رحلاتها إلى النجف في العراق حتى إشعار آخر

وجاء قرار الإمارات، بعد وقت قصير من إعلان شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية بين العاصمة عمان، وبين مدينة النجف العراقية بدءا من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، إثر التظاهرات التي تشهدها البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية.

وحسب البيان "تعتبر النجف هي المحطة التاسعة التي تعلق الملكية الأردنية التشغيل إليها لأسباب أمنية، إلى جانب كل من الموصل، دمشق، حلب، طرابلس، بنغازي، مسراطة، صنعاء وعدن".

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت بوم الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.