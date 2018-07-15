"فلاي دبي" تعلق رحلاتها إلى النجف بسبب عطل على أرض المطار

وأوضحت "فلاي دبي"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أن تعليق رحلاتها إلى النجف مستمر، حتى 22 يوليو/تموز.
وقالت متحدثة باسم فلاي دبي، التي تسير رحلة واحدة ذهابا وعودة من دبي إلى النجف، إن الشركة تراقب الوضع.
وحسب البيان "تعتبر النجف هي المحطة التاسعة التي تعلق الملكية الأردنية التشغيل إليها لأسباب أمنية، إلى جانب كل من الموصل، دمشق، حلب، طرابلس، بنغازي، مسراطة، صنعاء وعدن".
وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت بوم الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.
وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.
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