الجيش الإسرائيلي يشن غارة على حماس بزعم إطلاق بالونات من شمالي غزة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة عسكرية أغارت على خلية تابعة لحركة حماس، بزعم إطلاقها بالونات من شمالي غزة باتجاه إسرائيل.

© Sputnik . Ahmed Abed شرط إسرائيلي لوقف العدوان على غزة

القاهرة — سبوتنيك . وقال أدرعي في بيان مقتضب، اليوم الأحد، "أغارت طائرة عسكرية على خلية مخربين تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، والتي كانت تهم بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للقناة العاشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمليته العسكرية في قطاع غزة، خاصة مع سقوط أكثر من 100 قذيفة وراجمة من القطاع على المستوطنات المحاذية للقطاع.