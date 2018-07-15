الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية في محافظة حجة بدعم من قوات التحالف العربي

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" إن "العملية التي انطلقت بدعم واسع من قوات التحالف العربي من محورين، محور حيران، والآخر حرض".
ووفقا للمصدر "حقق الجيش اليمني تقدما في محور حيران، حيث توغل باتجاه مديرية عبس واستعاد مواقع شمال غربي المديرية".
وكانت القوات الحكومية أعلنت، السبت، السيطرة بإسناد من قوات التحالف، على جبال الفج والشبكة والكسارة شرق مدينة حرض الواقعة شمال محافظة حجة، وقطع إمدادات مسلحي أنصار الله بين حجة وصعدة، ووضع مدينة حرض تحت الحصار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)