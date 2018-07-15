الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية في محافظة حجة بدعم من قوات التحالف العربي

أطلق الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عملية عسكرية واسعة في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" إن "العملية التي انطلقت بدعم واسع من قوات التحالف العربي من محورين، محور حيران، والآخر حرض".

© REUTERS / NAIF RAHMA الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لجماعة "أنصار الله" جنوب غربي صعدة

ووفقا للمصدر "حقق الجيش اليمني تقدما في محور حيران، حيث توغل باتجاه مديرية عبس واستعاد مواقع شمال غربي المديرية".

وكانت القوات الحكومية أعلنت، السبت، السيطرة بإسناد من قوات التحالف، على جبال الفج والشبكة والكسارة شرق مدينة حرض الواقعة شمال محافظة حجة، وقطع إمدادات مسلحي أنصار الله بين حجة وصعدة، ووضع مدينة حرض تحت الحصار.