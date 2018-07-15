غارتان للتحالف العربي على تجمعات لـ "أنصار الله" في معسكر جنوبي صنعاء

جدد طيران التحالف بقيادة السعودية اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، غاراته على تجمعات لـ "أنصار الله"(الحوثيون) صنعاء، وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمديرية سنحان في محافظة صنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "طيران التحالف استهدف بغارتين تجمعات لمسلحي "أنصار الله" في معسكر ريمة حميد التابع لقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قبيل سيطرة الجماعة عليه، عقب مواجهات 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقضي بإعدام 4 متهمين بالتخابر مع السعودية

وأضاف أن الغارتين على المعسكر الواقع جنوب صنعاء خلفتا خسائر في صفوف مسلحي أنصار الله".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير/كانون الثاني 2015.