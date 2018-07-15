القوات اليمنية تستعيد مفرق حيس - العدين الاستراتيجي في الحديدة

تمكنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة مدعومة بتحالف عسكري عربي، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، من استعادة مواقع استراتيجية في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في محافظة الحديدة وكالة "سبوتنيك"، بأن هجوما شنته القوات الحكومية المشتركة على مواقع لمسلحي الجماعة شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، تمكنت خلاله من السيطرة على مفرق حيس العدين الاستراتيجي شمال المديرية".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH اليمن... "الحوثيون" يستعيدون 4 قرى ومواقع في الظاهر جنوب غربي صعدة

وأكد المصدر "وقوع قتلى وجرحى خلال المعارك التي استمرت ساعات وانتهت بالسيطرة على المفرق الرابط بين محافظتي إب والحديدة".

في الأثناء، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله إن مسلحيها صدوا محاولة تقدم باتجاه مفرق العدين في مديرية حيس، كما أحبطوا محاولة تسلل باتجاه منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى وأعطبوا آلية عسكرية.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى تنفيذ التحالف إنزالا جويا لمساعدات إغاثية لأهالي مديرية التحيتا جنوب الحديدة، تتضمن موادا غذائية ومياه معدنية، عبر مظلات تستخدم جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.