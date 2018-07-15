آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف"

طالب آلاف المواطنين المغاربة المشاركين في مسيرة حاشدة نظمتها، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، فعاليات سياسية وحقوقية في العاصمة المغربية الرباط، بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف" الذين صدرت بحقهم، الشهر الماضي، أحكاما قاسية بالسجن لمدد تراوحت بين عام واحد و20 عاما.

© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL مسيرات تضامنية في شوارع الرباط تضامنا مع معتقلي "حراك الريف" بالمغرب

نواكشوط– سبوتنيك . وجابت المسيرة التي رفعت شعار "الحرية الفورية للمعتقل السياسي" الشوارع الرئيسية للعاصمة، قبل أن تنتهي بشارع "محمد الخامس" قبالة مبنى البرلمان، حيث رفع المشاركون مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف.

وشارك في المسيرة، التي تعد الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، أطياف سياسية مختلفة من إسلاميين ويساريين، وعرفت حضورا قويا لأعضاء جماعة "العدل والإحسان". وقال المنظمون إن "نحو 145 هيئة مدنية وحقوقية واجتماعية شاركت في المسيرة".

ورفض آلاف المتظاهرين إدانة معتقلين خرجوا للاحتجاج على الظروف المعيشية بمدن وقرى الريف المغربي، ورددوا شعارات لدعم مطالب "حراك الريف" الذي انطلق قبل عامين بشمال المغرب، بعد أن قتلت السلطات المحلية بائع أسماك، وطالب المتظاهرون بتنمية أقاليم الريف المغربي وإصدار عفو عاجل عن جميع الموقوفين وخاصة قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف الذين صدرت بحقهم احكام قاسية.

وهذه هي ثاني مسيرة تضامنية مع معتقلي الحركات الاحتجاجية في "حراك الريف" وعائلاتهم، وتأمل الحركات الحقوقية أن تمثل هذه الاحتجاجات ضغطًا على القضاء المغربي في مرحلة استئناف الأحكام الصادرة ضد المعتقلين.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب)، خلال الفترة ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات في مدينة الحسيمة احتجاجا على وفاة بائع الأسماك، محسن فكرى، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق.