الجامعة العربية تحتفي باليوبيل الذهبي للجنة الدائمة لحقوق الإنسان

تحتفي جامعة الدول العربية باليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وذلك بعد مرور 50 عاما على صدور قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 2443 والقاضي بإنشاء اللجنة، كأول لجنة إقليمية عربية تبحث في حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وقال بيان للجامعة حصلت سبوتنيك على نسخة منه اليوم الأحد، 15 يوليو/تموز، 2018، إن الاحتفالية والتي ستقام غدا الاثنين، من المقرر أن يشارك فيها عدد من الخبراء العرب الذين ساهموا في عمل اللجنة من خلال رئاستها أو رئاسة وعضوية إحدى فرق العمل المنبثقة عن اللجنة، وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة والجهات المعنية بالجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأضاف البيان، أن الاحتفالية تأتي على هامش أعمال الدورة 44 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "دورة اليوبيل الذهبي "، ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية، الإنتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بجانب موضوعات الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الاسرائيلية، وجثامين الفلسطينيين لدى اسرائيل في مقابر الأرقام، بالإضافة لعمليات الهجرة والاتجار بالبشر وخصوصا الإتجار بالنساء والأطفال.

وتابع البيان أنه من المقرر التطرق خلال تلك إلى مشروعات "الاستراتيجية لحقوق الإنسان"، ومشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وشعار اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2019.