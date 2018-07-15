نقل 5 من المختطفين لدى إرهابيي درعا البلد في سوريا للمستشفى بعد تحريرهم

تم اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، تحرير خمسة من المختطفين لدى المجموعات الإرهابية، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلاء منطقة درعا البلد جنوبي سوريا من جميع المظاهر المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن المحررين الخمسة هم: مهند عبد الله الخليف شحادة ومازن السيد عمر، خالد الخليف الفارس، عيسى يعقوب أحمد ويوسف أحمد سامي.

وذكرت "سانا" أنه تم نقل المحررين الخمسة إلى أحد المشافي، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومن ثم إرسالهم إلى ذويهم.

وبدأ أمس تنفيذ اتفاق درعا البلد القاضي بتسليم المجموعات الإرهابية أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش، وإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم إلى شمال سوريا وتسوية أوضاع باقي المسلحين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح مصدر ميداني أن جميع التحضيرات انتهت لنقل المجموعات المسلحة الرافضة لعملية التسوية مع الجيش السوري من أحياء درعا جنوبي سوريا إلى إدلب في الشمال الغربي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "التحضيرات لنقل 600 مسلحا مع عائلاتهم من أحياء درعا إلى إدلب انتهت"، موضحا أن "15 حافلة تقل 600 مسلحا مع عائلاتهم تجمعت في حي سجنة بدرعا تمهيدا لنقلهم.

وأضاف المصدر أن "المسلحين خرجوا بأسلحتهم الخفيفة مصطحبين معم 3 مخازن".