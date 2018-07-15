الرئيس السوداني يؤكد للرئيس أبو مازن دعم بلاده للقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني

ونقل المكتب عن الرئيس البشير قوله، خلال اللقاء، "إننا على قناعة قوية بأهمية وحدة الفلسطينيين، وتماسكهم، لأن أي انقسام بين الفلسطينيين يعني إضعاف القضية وضياعها"، مشددا على دعم السودان للوحدة الفلسطينية وبذل كافة الجهود لتحقيقها "خاصة في الظروف الحالية".
ومن جهته، أطلع الرئيس أبو مازن، الرئيس البشير" على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحلول المطروحة وجهود المصالحة والوحدة بين الفلسطينيين".
ويزور الرئيس البشير، حاليا العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم روسيا العسكري للقوات المسلحة السودانية.
ويحضر الرئيس السوداني، على هامش الزيارة، مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام بوقت لاحق من اليوم بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.
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