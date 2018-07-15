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19:15 15 يوليو/ تموز 2018
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    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

    مطالب بتدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة نداء تونس

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    يمر حزب نداء تونس بأزمة داخلية وصلت للمطالبة بتدخل الرئيس الباجي قائد السبسي لحل الأزمة.

    وبحسب مصادر داخل الحزب فإن الأزمة توسعت الفترة الماضية، كما تم تكليف أنس الحطاب ناطقا رسميا بدلا من منجي الحرباوي، وأن الحزب يسعى للسيطرة على الخلافات الدائرة التي كانت سببها الانقسام حول مصير حكومة الشاهد.

    تونس
    © flickr.com/ Cernavoda
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    كان  الحزب دعا  أمس السبت 14 يوليو/ تموز، الرئيس المؤسس لحركة نداء تونس  الباجي قايد السبسي للتدخل العاجل، للم الصف وإنقاذ الحزب من التجاذبات والمصالح الشخصية الضيقة حفاظا على التوازن السياسي في البلاد، بحسب بيان المنسقين الجهويين.

    ودعا أيضا إلى التذكير بأن هياكل الحزب هي العمود الفقري للحركة، وبالتالي فإن إشراكها في أخذ القرارات —بما في ذلك الإعداد للمؤتمر الانتخابي- أمر حتمي لا مزايدة فيه"

    كما دعا الحزب الهيئة التأسيسية إلى الانعقاد في أقرب وقت لتحمل مسؤوليتها في مهمتين أساسيتين وهما، تحديد موعد المؤتمر الانتخابي للحزب في وقت لا يتجاوز 2018 فتشكيل لجنة تسييرية للحزب تقوده إلى الموعد بالتنسيق مع المدير التنفيذي للحزب ولجنة إعداد المؤتمر.

    كما دعا إلى انعقاد المكتب الوطني الموسع بحضور أعضاء المكاتب الجهوية والمنسقين المحليين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نداء تونس, قايد السبسي, نداء تونس, الباجي قايد السبسي, تونس
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    امرأة مغربية من الصحراء الجنوبية، ترتدي الثوب التقليدي، تشارك في مهرجان طانطان موسى البربري الرابع عشر في مدينة طانطان الصحراوية، المغرب 8 يوليو/ تموز 2018
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