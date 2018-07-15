متحدث الحكومة العراقية: مجموعات تعمل على إشعال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، مجموعات مرتبطة بمافيا الفساد، باستغلال موجة الاحتجاجات التي تشهدها محافظات جنوبية لإشعال المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل الطرق لاحتواء الموقف.

بغداد — سبوتنيك. وقال الحديثي في تصريحات حصرية لمراسل وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد "لدينا معلومات استخباراتية وتقارير صادرة عن جهات أمنية، تؤكد وجود أفراد يعملون على شكل مجموعات صغيرة، يستغلون أجواء المظاهرات في محاولة لإشعال المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية".

وتابع الحديثي "هؤلاء لديهم ارتباطات بعصابات الجريمة المنظمة ومافيا الفساد، التي تضررت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة نتيجة للإجراءات، التي قامت بها الحكومة في ملاحقتهم ومحاصرة أعمالهم".

ولفت إلى أن "الحكومة تعمل حاليا بكل السبل لاحتواء الموقف مع احترامها لحق التظاهر السلمي".

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت يوم الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.