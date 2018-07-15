البحرين والهند توقعان 3 مذكرات تفاهم حول الإعفاء من التأشيرات والطاقة والرعاية الصحية

اتفقت مملكة البحرين وجمهورية الهند، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، على التعاون بين وهيئتي الفضاء في البلدين في مجال تقنية واستكشاف الفضاء، كما وقعتا ثلاث مذكرات تفاهم حول الإعفاء من التأشيرة للجوازات الدبلوماسية والرسمية الخاصة، والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، عقد وزيرا الخارجية في البلدين خالد بن أحمد وسوشما سواراج مباحثات رسمية على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين.

© AP Photo / Evan Vucci بعد التحرك الثلاثي... ملك البحرين يوجه رسائل إلى السعوية والإمارات والكويت

وبدأت في المنامة اليوم، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الهندية — البحرينية العليا المشتركة.

وتم الاتفاق على إدانة الارهاب لكافة أشكاله، والاستفادة من الخبرات الهندية، لاسيما في مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.

وأكدت الوزيرة الهنية خلال لقائهما مع نظيرها البحريني على عمق العلاقات بين البلدين، منوعة بالإرادة المشتركة للارتقاء بها في المجالات المختلفة.

من ناحيته، نوه وزير الخارجية البحريني بمستوى العلاقات بين الدولتين، وأشاد بدعم جمهورية الهند لتقدم المصالح المشتركة في الأمن والسلم والتطور ، اقليميا وعالميا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للجنة الهندية البحرينية العليا في مدينة نيودلهي، دون تحديد تاريخ هذا الاجتماع.