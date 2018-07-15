البحرين والهند توقعان 3 مذكرات تفاهم حول الإعفاء من التأشيرات والطاقة والرعاية الصحية

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، عقد وزيرا الخارجية في البلدين خالد بن أحمد وسوشما سواراج مباحثات رسمية على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين.
وتم الاتفاق على إدانة الارهاب لكافة أشكاله، والاستفادة من الخبرات الهندية، لاسيما في مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.
وأكدت الوزيرة الهنية خلال لقائهما مع نظيرها البحريني على عمق العلاقات بين البلدين، منوعة بالإرادة المشتركة للارتقاء بها في المجالات المختلفة.
من ناحيته، نوه وزير الخارجية البحريني بمستوى العلاقات بين الدولتين، وأشاد بدعم جمهورية الهند لتقدم المصالح المشتركة في الأمن والسلم والتطور ، اقليميا وعالميا.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للجنة الهندية البحرينية العليا في مدينة نيودلهي، دون تحديد تاريخ هذا الاجتماع.
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