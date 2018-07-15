اعتبر ما يحدث في بلاده عبث... وزير تونسي يعلن استقالته بطريقة جديدة

أعلن وزير العلاقات الدستورية، والمجتمع المدني، في تونس، مهدي بن غربية، استقالته من منصبه.

وقال بن غربية، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأشار بن غريبة إلى قيام الحكومة التونسية الحالية بعدة إصلاحات لم تقم بها أية حكومة سابقة.

وأضاف أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات "التى ساهمت في تعافي الاقتصاد التونسي، وتحسن المؤشرات".

وأوضح مهدي بن غريبة أن خدمة تونس لا تكون فقط عبر منصب وزاري "للأسف ما يحدث غير جدي، ولا مجد للبلاد، ويقترب من العبث".

وأكد الوزير السابق أن استقالته لن تكون استقالة من الشأن العام "استرجعت حريتي في التعبير، وسأدافع عن مواقفي".

واعتبر بن غربية أنه سيدافع عن سياسات الحكومة "دون أن يكون مطالبا بواجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومة".