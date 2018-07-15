فرض حظر التجوال في العراق بعد مقتل متظاهر وإصابة 50 من رجال الأمن

فرض الأمن العراقي، مساء اليوم الأحد، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرًا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال نائب رئيس مجلس محافظة المثنى، حارث لهمود في تصريح صحفي، حسب موقع "روودار" الكردي: "قوات الأمن فرضت حظرًا للتجوال في مدينة السماوة، بسبب الاحتجاجات".

وأكد لهمود "مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 من عناصر الأمن بجروح، بينهم ضباط".

وبوقت سابق سقط قتلى وجرحى خلال محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام مقر تيار الحكمة في محافظة المثنى، فيما حرق متظاهرون مقار أحزاب الدعوة والفضيلة والحكمة في المحافظة.

كما أصيب 23 شخصا بجروح مختلفة، بمحافظة ميسان جنوبي العراق مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات والبطالة في محافظات الجنوب، حسبما ذكر مسؤول محلي لـ "السومرية نيوز".

وقال مدير إعلام صحة محافظة ميسان، علي العلاق، لموقع القناة إن "مستشفيات المحافظة استقبلت 23 جريحا، بينهم 6 أشخاص مصابين بإطلاق رصاص".

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر يوم أمس السبت، توجيها عسكريا وضع بموجبه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في محافظات الجنوب ردا على الاحتجاجات.

وأعلن العبادي أن حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها ستُقدم تمويلا للبصرة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.

يذكر أن مدنا عراقية من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة منذ يوم الجمعة ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة ما تسبب في تعطيل حركة الطيران.

وقد شهدت تظاهرات البصرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين.