العبادي يدعو قوات الأمن إلى عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، قوات الأمن إلى عدم استخدام الرصاص الحي في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة في عدد من المحافظات الجنوبية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات، فيما دعا في الوقت ذاته إلى الدفاع عن مؤسسات الدولة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" عن العبادي دعوته، خلال كلمة له أمام الوزراء الأمنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، إلى "استخدام وسائل أخرى بدل الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين"، لافتا إلى أن "عدم استخدام الرصاص الحي ليس معناه عدم التصدي".

وأكد العبادي في ذات الوقت "ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة، ومن لا يتصدى للدفاع عن مؤسسات الدولة يعتبر متخاذلا".

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أمس السبت، توجيها عسكريا وضع بموجبه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في محافظات الجنوب ردا على الاحتجاجات.

وأعلن العبادي أن حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها ستُقدم تمويلا للبصرة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.

يذكر أن مدنا عراقية من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة منذ يوم الجمعة ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة ما تسبب في تعطيل حركة الطيران.

وقد شهدت تظاهرات البصرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين.