دعوة لتمديد قانون الطوارىء.... تحرير 139 رهينة سودانية من قبضة العصابات

وطالب الوالي بتمديد قانون الطوارىء "ليس من باب حرمان المواطنين حرياتهم وممارسة أعمالهم بل من أجل الممارسات "التي يندى لها الجبين ويتفطر لها القلب" خاصة تجارة وتهريب البشر والتهريب السلعي"، حسب وكالة الأنباء السودانية.

تقارير الزكاة في السودان.. هل تخبئ سرقة أم تجارة في البشر؟ — الحرة: الحرة تقارير الزكاة في السودان.. هل تخبئ سرقة أم تجارة في البشر؟ الحرة نفت الحكومة السودانية ومسؤولون بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بشدة وجود تجارة رقيق في السودان، وقالوا إن ما ورد من… https://t.co/jlUxy6ogC5 pic.twitter.com/UnNJYHCry9 — SUDANfeed (@sudanfeed_sd) June 7, 2018

ووجه الوالي نداء إلى المنظمات الدولية والعاملة في مجالة محاربة تجارة وتهريب البشر للوقوف مع الولاية لتتمكن من تحقيق إنجازاتها.

في فرق بين تجارة البشر والرق، والعمل في المنازل بكرامة وحرية وراتب

بس فعلا في عيب في السودان بغياب الممثل القانوني للمستقدمات(سفارات بلادهم) باعتبار اغلبهم بكونو متواجدين بصورة غير قانونية في البلاد

اما بالنسبة للعنصرية فهي مفاهيم رجعية جاهلة مغروسة في عقول غير و انصاف المتعلمين — Mohanad Haddad (@MoaHaddad) January 31, 2018

وأضاف الوالي أن ضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء عرضة للابتزاز من "ضعاف النفوس وفاقدى الأخلاق والوازع الديني".