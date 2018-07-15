بحضور الشرطة الروسية... ترحيل 420 من إرهابي درعا نحو الشمال السوري (بالصور)

تمت اليوم الأحد 15 تموز/ يوليو عملية إخراج الدفعة الأولى من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في درعا ممن رفضوا تسوية أوضاعهم، مع أفراد عائلاتهم، إلى الشمال السوري.

© Sputnik . Bassem haddad الخارجية الروسية: تحرير درعا السورية من الإرهابيين تم بأقل عدد ممكن من الضحايا

وقال مراسل وكالة " سبوتنيك " في درعا: إنه وفقا لاتفاق المصالحة الذي ترعاه جمهورية روسيا الاتحادية بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في درعا، تم اليوم خروج 15 حافلة تضم 420 شخصا من المسلحين وعائلاتهم، وذلك عبر الطريق الواصل بين حي سجنة ومعبر الجمرك القديم بدرعا البلد، وبحضور قوات من الشرطة العسكرية الروسية والجيش العربي السوري والقوى الأمنية وطواقم الهلال الأحمر السوري، حيث تم تجميع الحافلات وتفقد أمتعة المسلحين وضبط ومصادرة بعض الأسلحة غير المسموح بنقلها ضمن الحافلات كقاذفات "ار بي جي" وقذائف وذخائر متنوعة، الأمر المخالف للاتفاق الذي ينص على حمل السلاح الفردي فقط مع المسحلين.

وتأتي عملية "ترحيل المسلحين" الى الشمال السوري في إطار الاتفاق الذي ترعاه جمهورية روسيا الاتحادية والقاضي بإخلاء منطقة درعا البلد من المظاهر المسلحة، وتسليم مسلحي درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع لسلاحهم الثقيل والمتوسط للجيش السوري، إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق.