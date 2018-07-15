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    صعود المسلحين في درعا إلى الحافلات متوجهين إلى الشمال السوري

    بحضور الشرطة الروسية... ترحيل 420 من إرهابي درعا نحو الشمال السوري (بالصور)

    © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
    العالم العربي
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    تمت اليوم الأحد 15 تموز/ يوليو عملية إخراج الدفعة الأولى من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في درعا ممن رفضوا تسوية أوضاعهم، مع أفراد عائلاتهم، إلى الشمال السوري.

    قوات روسية وسورية في الجنوب السوري - درعا
    © Sputnik . Bassem haddad
    الخارجية الروسية: تحرير درعا السورية من الإرهابيين تم بأقل عدد ممكن من الضحايا
    وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في درعا: إنه وفقا لاتفاق المصالحة الذي ترعاه جمهورية روسيا الاتحادية بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في درعا، تم اليوم خروج 15 حافلة تضم 420 شخصا من المسلحين وعائلاتهم، وذلك عبر الطريق الواصل بين حي سجنة ومعبر الجمرك القديم بدرعا البلد، وبحضور قوات من الشرطة العسكرية الروسية والجيش العربي السوري والقوى الأمنية وطواقم الهلال الأحمر السوري، حيث تم تجميع الحافلات وتفقد أمتعة المسلحين وضبط ومصادرة بعض الأسلحة غير المسموح بنقلها ضمن الحافلات كقاذفات "ار بي جي" وقذائف وذخائر متنوعة، الأمر المخالف للاتفاق الذي ينص على حمل السلاح الفردي فقط مع المسحلين.

    وتأتي عملية "ترحيل المسلحين" الى الشمال السوري في إطار الاتفاق الذي ترعاه جمهورية روسيا الاتحادية والقاضي بإخلاء منطقة درعا البلد من المظاهر المسلحة، وتسليم مسلحي درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع لسلاحهم الثقيل والمتوسط للجيش السوري، إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق.

    • المسلحون من درعا داخل الحافلات قبل توجههم إلى الشمال السوري
      المسلحون من درعا داخل الحافلات قبل توجههم إلى الشمال السوري
      © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
    • الشرطة الروسية ترعى اتفاق خروج المسلحين من درعا إلى الشمال السوري
      الشرطة الروسية ترعى اتفاق خروج المسلحين من درعا إلى الشمال السوري
      © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
    • ترحيل إرهابيين من درعا إلى الشمال السوري
      ترحيل إرهابيين من درعا إلى الشمال السوري
      © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
    • حافلات تقل المسلحين من درعا إلى الشمال السوري
      حافلات تقل المسلحين من درعا إلى الشمال السوري
      © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
    • أسلحة المسلحين الذي يخرجون من درعا إلى الشمال السوري
      أسلحة المسلحين الذي يخرجون من درعا إلى الشمال السوري
      © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
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    © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
    المسلحون من درعا داخل الحافلات قبل توجههم إلى الشمال السوري

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    أخبار مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا, خروج المسلحين, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, الشرطة العسكرية الروسية, مركز المصالحة الروسي, الجيش السوري, سوريا
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